La morsa dei dazi pesa sul dollaro l' euro sale a 11083

dollaro ancora in caduta sulla scia dei timori per la tenuta dell'economia globale con l'avvio dei dazi decisi da Donald Trump. L'euro in avvio sale a 1,1083 sul biglietto verde, con un aumento dello 0,2%. Si rafforza anche lo yen a 146,30 sul dollaro e si assesta ai massimi in sei mesi. Bene anche la sterlina e il franco svizzero. Quotidiano.net - La morsa dei dazi pesa sul dollaro, l'euro sale a 1,1083 Leggi su Quotidiano.net Ilancora in caduta sulla scia dei timori per la tenuta dell'economia globale con l'avvio deidecisi da Donald Trump. L'in avvioa 1,1083 sul biglietto verde, con un aumento dello 0,2%. Si rafforza anche lo yen a 146,30 sule si assesta ai massimi in sei mesi. Bene anche la sterlina e il franco svizzero.

