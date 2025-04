Primacampania.it - Chiama il 112 per paura ma finisce in manette: in casa droga e materiale per lo spaccio

GIUGLIANO – Hato il 112 chiedendo aiuto per presunte minacce, ma all’arrivo dei Carabinieri si è barricato ine ha lanciato dalla finestra una busta piena di cocaina. Protagonista della vicenda un 50enne di Giugliano in Campania, che è stato arrestato per detenzione dia fini di.I militari, allertati dallata, sono riusciti a localizzare l’abitazione e si sono recati immediatamente sul posto. Alla loro richiesta di aprire, l’uomo ha reagito con sospetto, chiudendosi dentro. Dalla finestra è stata però lanciata una busta contenente 27 grammi di cocaina.Dopo alcuni minuti di mediazione, l’uomo ha aperto la porta. All’interno dell’appartamento i carabinieri hanno trovato altre dosi di, denaro contante, bilancini di precisione eper il confezionamento, elementi sufficienti a far scattare l’arresto.