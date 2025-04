A Gaza oltre 100 morti | i raid su ex scuole che ospitano sfollati Onu | Operazioni umanitarie ostacolate

raid di Idf sono ripresi il 18 marzo, rompendo una tregua fragilissima. Decine i morti: sono nelle ultime 24 ore almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi. Almeno 33, di cui 18 bambini, risultano essere morti in tre bombardamenti separati su altrettante strutture, ex scuole, che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Gaza City. A riferirlo è Al Jazeera, che cita fonti locali, inclusa la protezione civile. L’esercito di Tel Aviv continua poi ad ampliare le proprie Operazioni di terra a Gaza nord, con le truppe che si stanno spingendo nel quartiere Shejaiya, nella parte orientale di Gaza City. Le Operazioni, spiegano i vertici militari, mirano a espandere la zona cuscinetto di Israele lungo il confine. L’esercito ha affermato che finora le truppe “hanno ucciso diversi terroristi e distrutto infrastrutture, tra cui un centro di comando di Hamas” e ha assicurato di star consentendo ai civili di evacuare l’area “per la loro sicurezza”. Ilfattoquotidiano.it - A Gaza oltre 100 morti: i raid su ex scuole che ospitano sfollati. Onu: “Operazioni umanitarie ostacolate” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Continuano gli attacchi dell’esercito israeliano sulla Striscia, dove idi Idf sono ripresi il 18 marzo, rompendo una tregua fragilissima. Decine i: sono nelle ultime 24 ore almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi. Almeno 33, di cui 18 bambini, risultano esserein tre bombardamenti separati su altrettante strutture, ex, chepalestinesi nella zona diCity. A riferirlo è Al Jazeera, che cita fonti locali, inclusa la protezione civile. L’esercito di Tel Aviv continua poi ad ampliare le propriedi terra anord, con le truppe che si stanno spingendo nel quartiere Shejaiya, nella parte orientale diCity. Le, spiegano i vertici militari, mirano a espandere la zona cuscinetto di Israele lungo il confine. L’esercito ha affermato che finora le truppe “hanno ucciso diversi terroristi e distrutto infrastrutture, tra cui un centro di comando di Hamas” e ha assicurato di star consentendo ai civili di evacuare l’area “per la loro sicurezza”.

