F1 dove vedere in tv le qualifiche di domani del GP del Giappone 2025 | orari programma streaming

, sabato 5 aprile, il mitico circuito di Suzuka ospiterà leper il Gran Premio del, terzo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa in vista del primo vero momento del weekend nipponico, in cui i top team si daranno battaglia sul giro secco in Q3 per ottenere la miglior posizione possibile in griglia verso la gara domenicale.McLaren ha vinto le prime due corse dell’anno a Melbourne e Shanghai grazie ad una macchina estremamente competitiva che resta il punto di riferimento anche a Suzuka, consentendo a Lando Norris e Oscar Piastri di essere tra i favoriti principali. Gli avversari più temibili per gli uomini papaya saranno sulla carta Max Verstappen con la Red Bull, George Russell con la Mercedes e la coppia Ferrari composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton.