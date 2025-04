Lanotiziagiornale.it - Netanyahu seppellisce le trattative di pace bombardando la Striscia di Gaza, il Libano e la Siria

Mentre continuano i bombardamenti sulladi, in Cisgiordania e in, l’esercito israeliano (IDF) diha lanciato un’offensiva anche in. Col passare dei giorni, il conflitto mediorientale, anziché avviarsi verso una conclusione, torna a infiammarsi e a spaventare il mondo intero.Che la guerra abbia raggiunto una nuova e sanguinosa fase lo ha chiarito il primo ministro israeliano, Benjamin, secondo cui “abbiamo cambiato marcia nelladi. L’IDF sta conquistando territorio, colpendo i terroristi e distruggendo le infrastrutture”. Secondo il leader di Tel Aviv, Israele si sta “impossessando della Morag Route”, che diventerà una nuova zona cuscinetto in aggiunta al già noto “corridoio Philadelphi”.L’escalation aappare tutt’altro che prossima all’esaurimento.