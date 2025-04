Genoa-Udinese | formazioni dove vederla in tv e streaming

Genoa-Udinese (venerdì 4 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 31ª giornata di campionato in Serie. Leggi su Calciomercato.com (venerdì 4 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 31ª giornata di campionato in Serie.

Genoa-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita. Genoa-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Genoa-Udinese: probabili formazioni e statistiche. Diretta Genoa-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni. Genoa-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Genoa - Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Ne parlano su altre fonti

Genoa-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - (Adnkronos) - Torna in campo la Serie A. Ad aprire la 31esima giornata di campionato saranno Genoa e Udinese, che si sfideranno oggi, venerdì 4 aprile, nell'anticipo di Marassi. Il Genoa vuole avvicin ... (msn.com)

Genoa-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I liguri provano ad avvicinarsi al decimo posto, occupato proprio dai friulani. Vieira recupera Messias e Vitinha, Runjaic ancora senza Thauvin ... (msn.com)

Genoa-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Genoa-Udinese (venerdì 4 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 31ª giornata di campionato in Serie A, la dodicesima. (calciomercato.com)