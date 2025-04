Sport.quotidiano.net - Macerata Nuoto torna con 10 medaglie dai campionati marchigiani

CentroFior di Grano: 10 in pagella. Voto come leche la società biancorossa ha colto ad Ascoli airegionali invernali di Categoria e Assoluti. Un bottino più che discreto considerando che il Cnm si è presentato nella piscina comunale con 26 atleti agli ordini degli istruttori Eleonora Brandi e Mauro Antonini. Tra i migliori risultati spicca il triplete firmato da Alessandro Pianesi che ha vinto i 50 dorso Seniores ed ha aggiunto il secondo posto nei 200 farfalla e pure il terzo nei 100 dorso. Tris anche per Matteo Bernabei, curiosamente tutti bronzi: 50 dorso, 100 misti e 400 misti Seniores. Infine Tommaso Zaffrani-Vitali ha conquistato due bronzi, lo ha fatto nei 200 farfalla e nei 400 misti categoria Cadetti. Nel settore femminile invece Noemi Leboroni è volata nei 400 misti Cadetti, prendendosi un meritato oro.