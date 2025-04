Sainz sbaglia box a Suzuka e la Williams lo richiama imbarazzo in radio | “Oh m***a!”

Sainz durante le prove libere del GP del Giappone della Formula 1 2025: imbarazzo in radio per l'ex pilota Ferrari nel momento in cui viene richiamato dalla Williams per aver sbagliato box. Leggi su Fanpage.it Piccolo inconveniente per Carlosdurante le prove libere del GP del Giappone della Formula 1 2025:inper l'ex pilota Ferrari nel momento in cui vieneto dallaper averto box.

