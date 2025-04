Ulivieri | Napoli pragmatico Bologna da sogno Lunedì sarà emozionante

Ulivieri: «Napoli pragmatico, Bologna da sogno. Lunedì sarà emozionante»">Per Renzo Ulivieri, quella di Lunedì al “Dall’Ara” tra Bologna e Napoli non sarà una partita come le altre. «Bologna è la mia città, dopo San Miniato ovviamente – racconta Ulivieri a Pasquale Tina su Repubblica Napoli –. A Napoli sono rimasto legato, anche se non ha funzionato».Una gara affascinante«sarà una gara affascinante – spiega Ulivieri –. Il Napoli alterna pressing alto e blocco basso nella fase di non possesso, una miscela insidiosa per gli avversari. Il Bologna ha una grande capacità di riaggressione, ma a differenza della Fiorentina di Italiano della scorsa stagione, non prende gol dall’imbucata centrale. È il segno che Italiano è cresciuto: è diventato più flessibile, una caratteristica dei grandi allenatori». Napolipiu.com - Ulivieri: «Napoli pragmatico, Bologna da sogno. Lunedì sarà emozionante» Leggi su Napolipiu.com : «da»">Per Renzo, quella dial “Dall’Ara” tranonuna partita come le altre. «è la mia città, dopo San Miniato ovviamente – raccontaa Pasquale Tina su Repubblica–. Asono rimasto legato, anche se non ha funzionato».Una gara affascinante«una gara affascinante – spiega–. Ilalterna pressing alto e blocco basso nella fase di non possesso, una miscela insidiosa per gli avversari. Ilha una grande capacità di riaggressione, ma a differenza della Fiorentina di Italiano della scorsa stagione, non prende gol dall’imbucata centrale. È il segno che Italiano è cresciuto: è diventato più flessibile, una caratteristica dei grandi allenatori».

