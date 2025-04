Lanazione.it - Zenith, voglia di rivalsa. C’è aria di derbissimo

Conto alla rovescia ufficialmente iniziato in via del Purgatorio. C’è giàdi super derby pratese in casaPrato. Dopo la bella e importante vittoria ottenuta domenica scorsa in un’altra sfida tra toscane, contro il Tuttocuoio, la formazione amaranto si sta allenando con grande intensità al ‘Chiavacci’ per prepararsi alla stracittadina in programma domenica al Lungobisenzio contro i biancazzurri del Prato. Non sarà una partita come le altre, questo è ovvio. Alla squadra di Simone Settesoldi servono come il pane altri punti pesanti per provare ad uscire dalla zona play out e, soprattutto, per provare a compiere il miracolo anche in caso di eventuali penalizzazioni che dovessero arrivare dalla giustizia sportiva per il tesseramento irregolare di Tempestini (penalizzazioni delle quali, ad oggi, ancora non si sa però niente di ufficiale).