Crepet ai genitori | smettete di dare ai ragazzi tutto ciò che vi chiedono … e non imitateli nell’abbigliamento

Nel corso di un incontro tenutosi presso la Scuola Superiore Daniele Malfitana dell'Università di Catania, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha rivolto agli studenti una serie di riflessioni sulla crescita personale e sull'importanza di coltivare un'immaginazione orientata al futuro. L'appuntamento, dal titolo Lezioni di sogni, è stato concepito come un'occasione per stimolare nei giovani una visione aperta, capace di superare i confini delle sole competenze accademiche.

Crepet ai genitori: "smettete di dare ai ragazzi tutto ciò che vi chiedono ... e non imitateli nell'abbigliamento". Crepet ha insegnato agli studenti "l'unico modo per non morire". Crepet: "Non basta essere laureati per essere uomini e donne. Servono esperienze, fallimenti, rivincite". Psicologo a scuola, Crepet: “Perché? Sono tutti psicopatici? Marketing della fragilità. Smettiamo di dare le comodità ai ragazzi”. Crepet:" Oggi i genitori fanno cose da deficienti . Asciugano i capelli ai figli, tagliano la carne o girano lo zucchero dentro il caffellatte. A 30 anni saranno perfetti idioti. Libri di Paolo Crepet: ecco i 5 più belli. Ne parlano su altre fonti

