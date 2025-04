Sella tra salvezza e futuro | Pronti a un Summer Camp

Campo dell’oratorio, alla Serie A2, ma il progetto della Benedetto XIV non si ferma qui. Dopo la prima storica annata del settore giovanile ufficiale della Benedetto XIV Sella Cento, la prima edizione della School Cup e un’A2 ancora da mantenere con la prima squadra, nasce il Benedetto Culture Summer Camp. Ne abbiamo parlato con Claudio Gallerani, responsabile del settore giovanile biancorosso: "Quest’anno a Cento, precisamente alla Benedetto XIV, sono successe un sacco di cose belle. Finalmente siamo riusciti a fare partire il nostro settore giovanile e minibasket per dare fondamenta solide alla società. C’era, inoltre, e c’è tutt’ora la forte voglia di impegnarsi per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio. E su questa volontà è stato naturale pensare ad un Camp, per andare incontro tanto ai ragazzi,quanto ai genitori. Sport.quotidiano.net - Sella, tra salvezza e futuro: "Pronti a un Summer Camp" Leggi su Sport.quotidiano.net Da uno dell’oratorio, alla Serie A2, ma il progetto della Benedetto XIV non si ferma qui. Dopo la prima storica annata del settore giovanile ufficiale della Benedetto XIVCento, la prima edizione della School Cup e un’A2 ancora da mantenere con la prima squadra, nasce il Benedetto Culture. Ne abbiamo parlato con Claudio Gallerani, responsabile del settore giovanile biancorosso: "Quest’anno a Cento, precisamente alla Benedetto XIV, sono successe un sacco di cose belle. Finalmente siamo riusciti a fare partire il nostro settore giovanile e minibasket per dare fondamenta solide alla società. C’era, inoltre, e c’è tutt’ora la forte voglia di impegnarsi per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio. E su questa volontà è stato naturale pensare ad un, per andare incontro tanto ai ragazzi,quanto ai genitori.

