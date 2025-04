Sport.quotidiano.net - Top Volley Bartoli prende il largo, Montanari vince la tappa

In una giornata record per il numero di giocatori che abbiano messo a segno più di venti punti, ben 27 solo in questo turno, continua il consolidamento nella classifica generale del Top, soprattutto per quello che riguarda le posizioni alle spalle del leader Alessandrodella Beca Tensped Spezzanese: il vantaggio dell’opposto giallonero cresce di due decimi, arrivando a sfiorare ormai i due punti di media/partita sugli inseguitori, l’opposto della Rcl Gallonese Nicola Marchesi, e quello della National Villa d’Oro Marcello Andreoli, autore quest’ultimo del punteggio di giornata più basso tra i protagonisti stagionali. Chi torna prepotentemente nella top five, da cui esce per infortunio Martina Susio della Moma Anderlini, è l’opposto della Studio Logica 2 Invicta Martina, che festeggia la promozione anticipata della sua squadra in serie C con tre turni d’anticipo, e la vittoria di, la seconda di quest’anno, sesta in carriera.