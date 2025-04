Anteprima24.it - Ieri in Campania: tragedia nel Sannio, 33enne trovata senza vita nella sua abitazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 3 aprile 2025. Avellino –nottata in Aiello del Sabato, i Carabinsono intervenuti presso Viale Unità D’Italia, dove si era sviluppato un incendio che ha distrutto parzialmente un’autovettura parcheggiata in strada. Le fiamme sono state spente dai Vigili Del Fuoco di Avellino. (LEGGI QUI)Benevento – Ritrovatoil corpo di una giovane donna di 33 anni, A. Z. le sue iniziali, all’interno sua. Secondo le prime informazioni raccolte, la giovane si sarebbe suicidata, impiccandosi. (LEGGI QUI)Caserta – Vasta operazione nazionale della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, coordinata dalla procura di di Napoli: 4 persone sono state arrestate e 15 indagate per detenzione di ingente materiale pedopornografico.