Matrix 5 Laurence Fishburne su un possibile ritorno | Dipende da molti fattori

Laurence Fishburne ha parlato del suo possibile ritorno nella saga di Matrix dopo aver interpretato il ruolo di Morpheus nei film diretti dalle sorelle Wachowski. Durante un'apparizione allo show televisivo The View, l'attore ha infatti ricordato quanto accaduto durante la produzione del sequel del 2021. L'assenza di Fishburne da Matrix 4 La conduttrice Sara Haines ha infatti chiesto a Laurence Fishburne se sarà coinvolto nel possibile quinto film della saga di Matrix. L'attore ha quindi risposto: "Dipende dalle circostanze, da chi è stato coinvolto, da quanto bene sia stata scritta la sceneggiatura, se mi offriranno una parte". L'interprete di Morpheus

