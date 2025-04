È caduta si è fatta male Amici 24 incidente per la favorita numero uno | le sue condizioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

24, brutte notizie dal serale: una delle allieve più amate dal pubblico e favorite per la vittoria finale è rimasta vittima di unadurante la registrazione della puntata. Avrebbe riportato un danno al piede e molti si sono chiesti se sarà in grado di continuare o meno. “La ballerina è. – si legge su Il Vicolo delle News – purtroppo è scivolata sui coriandoli mentre ballava“. Parole che poi sono state riprese anche da Superguida Tv.>>“Hanno scelto lui”. Alfonso Signorini saluta il Grande Fratello e cambia programma: posto soffiato a una conduttrice super big“Sii è salvata per prima al ballottaggio finale, ma si èal piede. Mentre balla bacia in bocca il ballerino professionista. Maria De Filippi dice che TrigNo era molto geloso”. Non è chiara l’entità del problema, né in tempi di recupero.