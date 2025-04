Chiede aiuto ai Carabinieri perché minacciato | perché finisce in manette

Carabinieri arriva una telefonata da un uomo spaventato che dice di essere sotto minaccia. I toni sono concitati, la paura è evidente. Quindi riattacca senza fornire. Napolitoday.it - Chiede aiuto ai Carabinieri perché minacciato: perché finisce in manette Leggi su Napolitoday.it La vicenda ha decisamente dei contorni surreali e sembra il plot di una commedia. L'inizioAl numero di emergenza deiarriva una telefonata da un uomo spaventato che dice di essere sotto minaccia. I toni sono concitati, la paura è evidente. Quindi riattacca senza fornire.

Formia - La nonna non risponde al telefono, da Milano chiede aiuto ai carabinieri e salva l'anziana signora. Chiede aiuto ai Carabinieri perché minacciato: perché finisce in manette. "Ho paura, mi minacciano": chiede aiuto al 112, ma i carabinieri gli trovano in casa una piazza di spaccio. Insulti, minacce e violenze ricevute dal figlio: mamma disperata chiede aiuto ai Carabinieri. In carcere giovane di Campobasso. Tentano di truffare un anziano nel Napoletano, 76enne chiede aiuto ai carabinieri e fa arrestare due donne. Chiede aiuto ai carabinieri per le violenze del compagno e i militari scoprono in casa oltre 2 etti di droga. Ne parlano su altre fonti

“Ho paura, mi minacciano”: chiede aiuto al 112, ma i carabinieri gli trovano in casa una piazza di spaccio - Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Giugliano, nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma gli hanno trovato in casa varie dosi di cocaina ... (fanpage.it)

Chiede aiuto ai carabinieri per le violenze del compagno e i militari scoprono in casa oltre 2 etti di droga - San Giorgio Bigarello (Mantova), 11 marzo 2025 - Da una chiamata ai carabinieri per una lite familiare alla scoperta di 228 grammi di marijuana. Lei, una 49nne di San Giorgio Bigarello ... (msn.com)

Tentano truffa,76enne chiede aiuto a Cc e fa scattare arresti - Tentano di truffare un anziano ma lui non ci casca, chiede aiuto ai carabinieri e fa arrestare due donne. E' accaduto a Portici, in provincia di Napoli. Un 76enne riceve una telefonata ... (ansa.it)