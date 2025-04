Mantenimento del posto di lavoro in caso di malattia infortunio gravidanza periodo di comporto | sono inclusi i giorni festivi? Cosa dice la giurisprudenza

caso di licenziamento illegittimo nei confronti di una docente dell’Accademia delle Belle Arti, allontanata per il presunto superamento del periodo di comporto, ossia quel tempo durante il quale il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto anche in caso di sospensione dell’attività per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio (art. 2110, comma 2, c.c.).L'articolo Mantenimento del posto di lavoro in caso di malattia, infortunio, gravidanza (periodo di comporto): sono inclusi i giorni festivi? Cosa dice la giurisprudenza . Leggi su Orizzontescuola.it La sentenza n. 969/2024 del Tribunale di Bologna affronta undi licenziamento illegittimo nei confronti di una docente dell’Accademia delle Belle Arti, allontanata per il presunto superamento deldi, ossia quel tempo durante il quale il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione delanche indi sospensione dell’attività pero puerperio (art. 2110, comma 2, c.c.).L'articolodeldiindidi):la

