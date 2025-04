Inter-Roma trasferta a rischio per i tifosi giallorossi | attesa la decisione

Inter e Roma, in programma nel weekend del 28 aprile (data e orario da confermare), rischia di essere segnata da un’assenza pesante sugli spalti, quella dei tifosi giallorossi. La vendita dei biglietti per il settore ospiti è stata infatti momentaneamente sospesa, in attesa del verdetto dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha inserito la gara tra le oltre 120 sotto osservazione per motivi di sicurezza.Ad avere l’ultima parola sarà il Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), che nelle prossime settimane dovrà stabilire se permettere o meno la presenza dei sostenitori della Roma in trasferta. La decisione è particolarmente attesa dai tifosi Romanisti, che sperano di poter accompagnare la squadra di Ranieri in quella che sarà una partita cruciale per la corsa all’Europa. Sololaroma.it - Inter-Roma, trasferta a rischio per i tifosi giallorossi: attesa la decisione Leggi su Sololaroma.it La sfida tra, in programma nel weekend del 28 aprile (data e orario da confermare), rischia di essere segnata da un’assenza pesante sugli spalti, quella dei. La vendita dei biglietti per il settore ospiti è stata infatti momentaneamente sospesa, indel verdetto dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha inserito la gara tra le oltre 120 sotto osservazione per motivi di sicurezza.Ad avere l’ultima parola sarà il Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), che nelle prossime settimane dovrà stabilire se permettere o meno la presenza dei sostenitori dellain. Laè particolarmentedainisti, che sperano di poter accompagnare la squadra di Ranieri in quella che sarà una partita cruciale per la corsa all’Europa.

Inter-Roma, a rischio la trasferta a Milano per i tifosi giallorossi. Inter-Roma, trasferta a rischio per i tifosi giallorossi. Inter - Roma, a rischio la trasferta per i tifosi giallorossi: ecco il motivo. Inter-Roma, trasferta a rischio per i tifosi giallorossi. Inter-Roma, a rischio la trasferta per i tifosi giallorossi: ecco il motivo. Roma-Inter, la guida completa. Ne parlano su altre fonti

Inter-Roma, a rischio la trasferta a Milano per i tifosi giallorossi - Tra gli oltre 120 incontri esaminati dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nel mese di aprile, c’è anche la sfida di San Siro ... (ilromanista.eu)

Scambio con l’Inter, addio Roma: è già a Milano - Scambio con l’Inter e addio immediato alla Roma: è già arrivato a Milano. Ecco le ultime di calciomercato. (asromalive.it)

Inter e Napoli, ormai è lotta a due per lo scudetto: il calendario senza sosta dei nerazzurri (8 partite ad Aprile), Conte può approfittarne - Un mese di fuoco (aprile) per l'Inter capolista che dovrà cercare di difendere il primo posto in campionato e parallelamente provare ad andare avanti in Coppa Italia e soprattutto ... (msn.com)