Tentata estorsione mafiosa a Soccavo imprenditore costretto a chiudere | un arresto

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate nell’ottobre 2024, l’uomo avrebbe più volte avanzato richieste estorsive nei confronti di un imprenditore del quartiere Soccavo, chiedendo “regali a piacere per i carcerati” per un totale di 1.500 euro l’anno, da versare in occasioni festive.Alla mancata corresponsione delle somme, l’indagato e alcuni complici avrebbero messo in atto sfilate intimidatorie nei pressi dell’attività, tanto da spingere la vittima a chiudere il negozio e trasferirlo in un altro comune. Primacampania.it - Tentata estorsione mafiosa a Soccavo, imprenditore costretto a chiudere: un arresto Leggi su Primacampania.it NAPOLI – I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un uomo ritenuto gravemente indiziato di concorso inaggravata dal metodo mafioso.Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate nell’ottobre 2024, l’uomo avrebbe più volte avanzato richieste estorsive nei confronti di undel quartiere, chiedendo “regali a piacere per i carcerati” per un totale di 1.500 euro l’anno, da versare in occasioni festive.Alla mancata corresponsione delle somme, l’indagato e alcuni complici avrebbero messo in atto sfilate intimidatorie nei pressi dell’attività, tanto da spingere la vittima ail negozio e trasferirlo in un altro comune.

Estorsione mafiosa a D'Auria, serve nuovo interrogatorio per chiarire il riconoscimento dell'imputato. Brindisi, tentata estorsione mafiosa: abbreviato per cinque. Modugno, tentata estorsione mafiosa a un imprenditore edile: chiesti 100mila euro e operaio schiaffeggiato. Tentata estorsione mafiosa, in carcere 5 presunti affiliati al clan Capriati. Figlio di Boss in Arresto: Francesco Rango agli Arresti Domiciliari per Tentata Estorsione. TENTATA ESTORSIONE MAFIOSA A MATERA: ARRESTATO EX MEMBRO DEL CLAN 'ZITO-D'ELIA'. Ne parlano su altre fonti

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, 57enne a processo con l’abbreviato. Tra le vittime anche un Sindaco - L’indagine dei militari dell’Arma prese il via a luglio del 2024, quando il primo cittadino si rivolse ai Carabinieri. (leccenews24.it)

Estorsione mafiosa a D’Auria, serve nuovo interrogatorio per chiarire il riconoscimento dell’imputato - Doveva essere il giorno della sentenza, è diventato invece quello dell’ennesimo rinvio. La Corte del Tribunale di Foggia, entrata in ... (immediato.net)

Arrestato per lesioni e tentata estorsione ai danni dell’amico - Si conoscevano da ragazzi. Ognuno, poi, aveva preso la sua strada. In più occasioni si erano incontrati a Sabbioneta, ma di fatto non c’era mai stata una ... (msn.com)