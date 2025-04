Filler e botox con siringhe non sterilizzate adrenalina in caso di shock | scoperte due cliniche abusive in Lombardia

Filler e tanto altro a prezzi allettanti e senza tempi di attesa. Il tutto senza aver alcun titolo, in ambulatori clandestini non sterilizzati e ad alto rischio per la salute dei clienti la cui età, in molti casi, era di appena vent'anni. Leggi su Fanpage.it Iniezioni di botulino,e tanto altro a prezzi allettanti e senza tempi di attesa. Il tutto senza aver alcun titolo, in ambulatori clandestini non sterilizzati e ad alto rischio per la salute dei clienti la cui età, in molti casi, era di appena vent'anni.

