Mamma e figlio investiti, identificato il pirata

Mentre erano già sulle sue tracce, è andato dai carabinieri per denunciare il finto furto della Toyota Yaris che aveva investito madre ein bicicletta. È un 29enne che abita nel campo nomadi di viale Bramante, quindi residente a Pavia ma a poche centinaia di metri dal posto dell’incidente, ossia via Gravellone a San Martino Siccomario, il presunto responsabile dell’investimento, nel pomeriggio di martedì, della bici con in sella la donna 32enne nigeriana che trasportava anche ildi 9 anni, entrambi finiti in ospedale con conseguenze per fortuna non particolarmente gravi. I carabinieri di San Martino Siccomario, della Compagnia di Pavia, raccolte le testimonianze sul posto e acquisite le immagini delle telecamere stradali, sono risaliti all’automobile che dopo l’investimento si era allontanata in direzione di Pavia.