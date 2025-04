Femminicidio Sara Campanella oggi l' autopsia sul corpo della 22enne

oggi al Policlinico di Messina l'autopsia sul corpo di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni accoltellata a morte per strada a Messina dal collega di università Stefano Argentino. Nei confronti del 27enne, che ha confessato il Femminicidio agli inquirenti, è stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare. "Ha ammesso i fatti che gli vengono contestati, ha confessato”, ha dichiarato l'avvocato Raffaele Leone, legale di Argentino. “Ha risposto a qualche domanda, ma non ha spiegato cosa lo ha spinto ad aggredire la ragazza. Si è certo reso conto della gravità dei fatti, è estremamente prostrato. Non so dire se è pentito", ha aggiunto al termine dell'interrogatorio di garanzia. Tg24.sky.it - Femminicidio Sara Campanella, oggi l'autopsia sul corpo della 22enne Leggi su Tg24.sky.it È prevista peral Policlinico di Messina l'suldi, la studentessa universitaria di 22 anni accoltellata a morte per strada a Messina dal collega di università Stefano Argentino. Nei confronti del 27enne, che ha confessato ilagli inquirenti, è stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare. "Ha ammesso i fatti che gli vengono contestati, ha confessato”, ha dichiarato l'avvocato Raffaele Leone, legale di Argentino. “Ha risposto a qualche domanda, ma non ha spiegato cosa lo ha spinto ad aggredire la ragazza. Si è certo reso contogravità dei fatti, è estremamente prostrato. Non so dire se è pentito", ha aggiunto al termine dell'interrogatorio di garanzia.

