Ecco cosa servirebbe al Vaticano per uscire dallo stallo

Le manovre non saranno ancora grandi come in occasione di un conclave, ma ci sonome. In, d'altronde, gli eventi si anticipano e non si aspettano, sondando il terreno, serrando le fila e contandosi. Il Sinodo della Conferenza episcopale italiana presieduta dal cardinal Matteo Maria Zuppi frena sullo slancio in avanti della Chiesa e boccia il documento su gay e donne. Essendo materia di fede ma anche di politica interna vaticana, oltre che di discussione tra le diverse sfumature di rosso delle gerarchie ecclesiastiche, viene adoperata una formula che dice più di quello che vorrebbe e meno di quello di quello che potrebbe: «Necessario un ripensamento globale». Gino Bartali, da toscanaccio, avrebbe tagliato corto col suo classico «gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare», ma proprio questo è.