Juventusnews24.com - Infortunati Juve, ottime notizie dalla Continassa verso la Roma: le novità su Cambiaso e Douglas Luiz

di RedazionentusNews24in vista della: lesuil big match dello stadio OlimpicoL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori dellache sono rientrati dai rispettivi infortuni. Come anticipato dantusnews24 nella giornata di ieri anchesi è allenato con il gruppo e vede così una qualificazione per la.Secondo la Gazzetta dello Sport Tudor nei prossimi giorni dovrà decidere se schieraredal primo minuto o a gara in corso, mentre il brasiliano dovrebbe soltanto essere arruolabile per la panchina.Leggi suntusnews24.com