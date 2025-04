Consob restituisce 165 milioni ai risparmiatori

Consob ha contribuito a restituire qualcosa come 165 milioni di euro ai risparmiatori. Grazie all'arbitro per le controversie finanziarie a cui, dal 2017 a oggi, si sono già rivolti in circa 12mila. Dalla relazione 2024 dell'Acf emerge che, mediamente, i rimborsi ottenuti ogni anno dai risparmiatori sono stati superiori a 20,6 .

