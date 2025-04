10 segnali di amore vero che spesso non riconosciamo

Siamo abituate a pensare all'amore in un modo preciso, quasi cinematografico, come una passione travolgente, esclusiva, gelosa. Un legame che tutto ingloba e che, spesso, confondiamo con il bisogno, con il controllo o con l'idealizzazione dell'altro. Eppure l'amore ha molte più forme di quelle che siamo abituate a riconoscere (e forse ad ammettere).Più che una formula universale, è un linguaggio fatto di sfumature, scelte e libertà condivise.Cresciamo con l'idea che alcuni segnali siano prove d'amore — la gelosia, ad esempio — mentre altri siano sintomi di disinteresse — come il desiderio di mantenere spazi propri, o il non avere bisogno continuo di conferme. Ma siamo certe che questi codici corrispondano davvero all'amore sano e autentico?È arrivato il momento di mettere in discussione i nostri pregiudizi e di aprirci a una visione più ampia e consapevole delle relazioni.

