Teatro ragazzi chiusura con Biancaneve

Teatro per famiglie, Colibrì Festival con lo spettacolo 'Biancaneve', di e con Bruno Cappagli e Fabio Galanti, a cura della Compagnia La Baracca-Teatro Testoni. La regia è di Bruno Cappagli. Sarà portato in scena una versione ironica e divertente della famosa fiaba; due tecnici teatrali stanno montando le luci e le scene di Biancaneve quando giunge la notizia che gli attori della compagnia non riusciranno ad arrivare in tempo per l'inizio dello spettacolo. Il direttore del Teatro dice allora ai tecnici di iniziare loro a raccontare la storia, hanno visto lo spettacolo così tante volte che sapranno tutto a memoria. È così che i due tecnici, abituati a stare dietro le quinte, si ritrovano sul palcoscenico a interpretare la classica fiaba, improvvisandosi attori e scoprendo il piacere di vivere l'immaginario fantastico del racconto.

