Calciomercato.it - Fonseca adesso è spalle al muro: ultimatum con Allegri in attesa

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico portoghese vede di nuovo la sua panchina a rischio, il Milan ripensa a un avvicendamento: il grande exscalda i motoriNiente da fare, il Milan non riesce proprio a decollare. I rossoneri avevano mostrato qualche segnale di crescita nelle ultime gare, ma continuano, drammaticamente, a peccare di continuità. E’ stato fallito quello che sembrava un esame di maturità, quello contro l’Atalanta di Gasperini. E sebbene il Diavolo se la sia giocata, alla fine non si può ignorare l’esito finale, una sconfitta che allontana forse in maniera drastica e conclusiva le ambizioni di primato e mette a serio rischio anche il prosieguo del campionato nell’ottica di un piazzamento Champions.alconin– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Di questo passo, si perderà contatto con tutto il gruppo di testa ed è qualcosa che la società non può permettersi.