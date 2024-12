Ilrestodelcarlino.it - Ernst Knam accende l'albero di Natale e il videomapping a tema cioccolato

Il grande giorno è arrivato: questo pomeriggio siranno l’die il‘Fabbrica di’. Ospite d’eccezione sarà lo chef e maître chocolatier, l’amatissimo re del, diventato particolarmente celebre per la sua partecipazione a talent show agastronomico come Bake off, in onda su Real Time. In mattinatasarà protagonista di uno show cooking (a porte chiuse) con gli studenti dell’alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, che potranno assistere alla preparazione di una torta all’interno della casetta natalizia allestita in piazzetta della Misura. Nel pomeriggio, alle 17, sarà proprio lui a illuminare l’die le proiezioni. Chi prenderà parte al pomeriggio di festa troverà anche la pista di pattinaggio su ghiaccio, la giostrina e le casette di