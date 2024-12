Quotidiano.net - Democrazia e fake-news: sonnambuli in tempi di caos digitale

Roma, 8 dicembre 2024 – Che cosa ci salverà da noi stessi? Sempre più ignoranti, digitalmente quasi analfabeti (non a caso viene chiamato, il nostro tempo, ‘Medioevo’) e dunque esposti alla lusinga della manipolazione e ai tranelli della menzogna? Non sono, le mie, considerazioni abbandonate a un sentimentalismo disfattista. Ben più prosaicamente, a dipingerci così è l’ultimo rapporto Censis, che venerdì ci ha offerto l’ennesima analisi di un popolo, il nostro, “intrappolato dalla medietà”, un popolo di galleggiatori: più povero, più incolto (una per tutti, e merita: per il 19% degli italiani Mazzini è stato un politico della prima Repubblica), più impaurito. Già nel 2023, con un’acuta previsione, lo stesso Censis ci definì “”. Proiettandoci nel 2040, ci descriveva sostanzialmente così: vecchi, impauriti, soli.