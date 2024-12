.com - Coppa Italia / Esordio amaro per la Jesina Aurora: il Riccione vince il derby d’andata per 1-0

Le leoncelle creano tanto ma non riescono a concretizzare, venendo sconfitte di misura dal: la cronaca e il tabellino della gara, 8 dicembre 2024 – Laesce a pancia vuota dalla sfida di andata diSerie C contro il.La gara odierna del Tre Villaggi divaleva il debutto stagionale nella competizione per entrambe le squadre, inserite da sole nel Gruppo 6. Undunque infuocato, con una sfida talmente sentita da essere divenuta unnelle ultime stagioni.Da un lato il, finalista dello scorso anno che ha tutte le ambizioni di ripetersi, potendo già contare sul successo ottenuto contro le jesine al Carotti per 0-2 nella sesta giornata di campionato. Dall’altro le leoncelle, che hanno finalmente trovato la continuità in campionato, dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, conquistando due vittorie consecutive per 3-2 contro il Venezia e per 0-1 contro il Tavagnacco, salendo momentaneamente al sesto posto in classifica.