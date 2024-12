Lanazione.it - Chiusura della biblioteca di San Miniato Basso: Filo Rosso critica la gestione comunale

Leggi su Lanazione.it

Il "caso"infiamma ancora la politica sanminiatese. E’a rincarare la dose: "Nonostante le dichiarazioni ottimistiche dei consiglieri di maggioranza, la realtà delle biblioteche nel nostro comune è preoccupante – scrive il gruppo guidato da Veronica Bagni –. Dopo ladi San, le altre due strutture non sono state in grado di gestire il carico degli utenti. La tanto decantata ‘internalizzazione’ si è rivelata un compromesso, lasciando comunque alcuni servizi in mano a una cooperativa". "Esprimiamo piena solidarietà alle exrie di SanLafinediunappalto, vittime di una condotta antisindacale che ha ignorato i veri bisognicomunità – si legge ancora nella nota di–. Questanon ha portato al necessario potenziamento dei servizi, fondamentali soprattutto per gli studenti delle superiori e delle università".