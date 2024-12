Tpi.it - Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 dicembre 2024

Leggi su Tpi.it

Cheche fa:di, 8Questa sera, domenica 8, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuovadi CheChe Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimiitaliani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 8, di Cheche fa-2025.L’ospite principale del programma sarà la leggenda del pop-rock Sting, che in mezzo secolo di carriera, prima nei Police e poi da solista, ha venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e ricevuto tantissimi riconoscimenti, tra cui 17 Grammy Awards, un Golden Globe, 4 Brit Awards e 4 nomination agli Oscar. Il cantautore e compositore britannico si esibirà in un duetto in diretta con Giordana Angi nel brano “Il nostro amore”, un riadattamento in italianostrumentista italo-francese del successo di Sting “For Her Love”.