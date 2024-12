Lanazione.it - Cavalieri, che bella sfida. Oggi la prima della classe

"La prestazione nelle ultime gare c’è stata, ma dobbiamo migliorare nella gestionepartita ed essere più cinici. In questo girone, le partite si vincono o si perdono per pochi punti e ne abbiamo avuto la conferma anche la scorsa settimana contro Avezzano. Contro Parabiago ci aspetta unaimpegnativa". Coach Alberto Chiesi aveva così presentato ladeiUnion, attesi da un vero e proprio cimento. Al Chersoni, nel match che prenderà il via alle 15 odierne valido per la settima giornata del campionato di Serie A1 arriverà il Parabiago primo, che guida il girone 1 a quota 26 punti e che ha fin qui vinto cinque delle sei partite. Sono quindi i lombardi a partire con i favori del pronostico, ma è proprio per questo che un eventuale successo contro la capolista sarebbe importante tanto per il morale quanto per la graduatoria.