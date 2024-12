Ilrestodelcarlino.it - Cadiai inagura la stanza ‘Snoezelen’. Uno spazio che stimola i cinque sensi

Il Centro diurno Accanto di Crevalcore, gestito dalla Cooperativa sociale, si arricchisce di un nuovo e innovativodedicato alle persone inserite ma che verrà aperto anche ai familiari, ai caregiver e al territorio. È lamultisensoriale basata sul metodo Snoezelen, inaugutata ieri nel corso dell’open day organizzato nella settimana in cui cade la ‘Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità’ nella struttura di via Matteotti. LaSnoezelen - la seconda realizzata dadopo quella della Casa delle Abilità di Calderara - è unoprogettato perre iattraverso un ambiente modulabile che combina luci soffuse, musica rilassante, aromaterapia e materiali tattili. Questo approccio, particolarmente indicato per persone con fragilità o disabilità, ha l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico e ridurre lo stress.