Iltempo.it - Cade il regime in Siria: i jihadisti prendono Damasco, Assad fugge a Mosca

Sono entrati anella notte tra sabato e domenica i ribelli guidati dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham. L'esercito regolare si è arreso senza sparare nemmeno un colpo mentre il presidente Basharera già fuggito. In un video trasmesso dalla tv pubblicana i ribelli hanno annunciato la caduta dele «la fine della tirannia dopo 50 anni». Il premier Mohammed Ghazi Jalali ha teso loro la mano e resterà formalmente nel suo ruolo fino alla completa transizione dei poteri. Abu Muhammad al-Jolani, leader degli insorti, è arrivato ore dopo aed è stato ripreso mentre baciava la terra. Poi, parlando alla folla all'interno della moschea degli Omayyadi ha definito il rovesciamento del«una vittoria per la nazione islamica». La gioia è esplosa per le strade, con i civili che sventolavano bandiere e sparavano in aria per festeggiare.