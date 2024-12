Anteprima24.it - Barilari: “Peccato per la sconfitta mi tengo stretta la prestazione”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo stati bravi a restare in partita, l’Avellino non ha chiuso la gara, non ha segnato il secondo gol. I presupposti per pareggiare c’erano, ma non ci siamo riusciti”. Così il tecnico del Sorrento, Enriconel post gara. “Usciamo con rimpianti, ma guardiamo avanti. Qualche partita la vinceremo giocando così sicuramente – sottolinea – Mi auguro che tutte possano finire il campionato. Abbiamo un buon vantaggio sulla zona salvezza. Ora avremo sfide importanti e non può passare il messaggio che stiamo lottando per altri obiettivi. Puntiamo alla conferma in Serie C e a giocare in casa. Vorremo tornare quanto prima a Sorrento per le gare casalinghe”.“Non mi sento di dire che c’è un problema in attacco – dice– I numeri dicono che siamo un po’ sterili ma ci stiamo lavorando.