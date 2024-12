Oasport.it - Atletica, l’Italia scopre Konjoneh Maggi tra gli under 23 agli Europei di Cross. Barnicoat e Anderson fanno festa

Le gare riservate23 hanno animato la parte centrale deglidi2024, in corso di svolgimento sui pratoni di Antalya (Turchia) dove risplende un timido sole e la temperatura si aggira attorno ai 14 °C (sventato il tanto temuto rischio pioggia, almeno per il momento). Dopo aver vinto la staffetta mista e aver conquistato la meda di bronzo nella gara a squadre femminile20,non è riuscita a salire sul podio ma può sorridere per la brillante prestazione offerta da.L’azzurro ha preso la testa a metà gara e ha cercato di andare via insieme ad altri quattro atleti, ma nel corso dell’ultimo giro ha pagato un po’ la fatica e sul rettilineo finale è scivolato progressivamente indietro, chiudendo al sesto posto con un distacco di quattordici secondi dal vincitore.