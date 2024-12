Bergamonews.it - Atalanta: con il Real Madrid torna Zappacosta, non Cuadrado. Gasp sceglie il tridente?

Leggi su Bergamonews.it

Zingonia., meno due. La vittoria con il Milan è ancora freschissima, il primato in classifica è ancoratà, sempre aspettando il Napoli, ma la testa a Bergamo è tutta alla supersfida di Champions League che si giocherà martedì (10 dicembre) alle 21 al Gewiss Stadium. La più classica data cerchiata in rosso sin da quando sono stati diffusi i calendari. Perché l’ultima volta in cui i Merengues sono stati a Bergamo lo stadio era tristemente deserto, a porte chiuse causa Covid.Per l’è una partita speciale, una festa che la città e l’ambiente non vedono l’ora di vivere. E magari anche di vincere, visto che c’è una striscia aperta di 9 successi consecutivi che dà la giusta dose di fiducia per poter affrontare anche i campioni d’Europa in carica. Oltre che quel leggero senso di rivalsa dopo la Supercoppa di quest’estate a Varsavia.