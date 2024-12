Bergamonews.it - Zogno, denunciato un 22enne: aveva 85 grammi di hashish in auto

Una segnalazione per schiamazzi notturni aha permesso ai carabinieri di Branzi di intervenire e denunciare un giovane di 22 anni di. I militari dell’Arma hanno identificato il giovane in possesso di circa 85di, nascosta all’interno della sua, quantità non giustificabile con l’uso personale.Ilè stato deferito a piede libero per reato di detenzione sostanza stupefacente ai fini di spaccio con sequestro della droga.