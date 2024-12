Vardy non perderà mai il tempismo dice Van Nistelrooy… visto che l’attaccante dura due anni in più dell’allenatore

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-06 23:45:49 Ecco quanto riportato poco fa:Il nuovo allenatore del Leicester City, Ruud van Nistelrooy, vuole che Jamiesegni in 12 partite di fila dopo chedei Foxes ha segnato il primo gol del suo mandato dopo due minuti della sua prima partita in carica.La squadra di Van Nistelrooy tenterà di consolidare la vittoria per 3-1 in casa contro il West Ham martedì, quando Brighton e Hove Albion saranno ospiti nella seconda partita dell’olandese alla guida domenica (14:00 GMT).Più di 12dopo essersi unito al club,ha lanciato il regno di Van Nistelrooy in grande stile con il suo quinto gol stagionale, sfruttando il passaggio di Bilal El Khannouss e inserendosi clinicamente per dimostrare che non ha perso nulla della sua caratteristica acutezza con l’avvicinarsi del suo 38esimo compleanno .