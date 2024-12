Justcalcio.com - Tuttosport – “La responsabilità è mia”. E sorprende sull’arbitro…

2024-12-07 23:22:52 Flash news da:Juve-Bologna 2-2, le parole di Thiago MottaL’allenatore della Juventus guarda positivamente alla reazione dei suoi giocatori dopo il doppio svantaggio. Si riparte da qui? “Guardo tutto. La libertà i miei giocatori ce l’hanno, soprattutto contro una squadra che gioca molto uno contro uno. Era una partita quasi finita dopo lo 0-2 ma i ragazzi con grande cuore sono andati a riprenderla. Per uscire da dietro, o ci muoviamo con e senza palla o sennò bisogna saltare le linee e giocare il 3 contro 3. Vai a giocare nella metà campo avversaria, dove l’avversario protegge più la sua porta rispetto ad andare in riferimento sull’uomo. È chiaro che nel secondo tempo, andando in svantaggio così, abbiamo rischiato”. E sul primo gol di Ndoye: “Siamo ognuno con il suo riferimento, non c’è il tempo e sono situazioni che dobbiamo migliorare.