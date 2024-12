Abruzzo24ore.tv - Truffa da 65mila euro: finti agenti e bancari svuotano il conto di una donna

L'Aquila - Unadell’Aquila raggirata da falsi funzionari di banca e sedicenti: un’operazione orchestrata per sottrarle tutti i risparmi. Una complessatelefonica ha portato unadell’Aquila a perdere circa. I malviventi, spacciandosi prima per funzionari di banca e poi per presunti appartenenti alle forze dell’ordine, hanno convinto la vittima a trasferire tutti i suoi risparmi su un"sicuro", che si è rivelato essere sotto il loro controllo. L'inganno ha avuto inizio con una telefonata, durante la quale itori hanno informato ladi presunti accrediti sospetti sul suoo. Con tono allarmante, hanno suggerito di recarsi presso la sua filiale per spostare il denaro su un nuovo, garantendo che fosse l’unica soluzione per proteggere i fondi.