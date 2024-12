Quotidiano.net - Tragedia in Olanda, crolla palazzina all’Aja: almeno 20 vittime. Si scava sotto le macerie

Aja (), 7 dicembre 2024 –, in. Secondo i media locali, sarebbero 20 lenel crollo di unadi tre piani. Un collasso si è verificato dopo un incendio e un’esplosione. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i soccorritori, che hanno avviato le ricerche di possibili intrappolatile. Lo riferiscono i vigili del fuoco: “In questo momento i servizi di emergenza sono impegnati a salvare e cercare persone e a combattere l'incendio”, ha fatto sapere il servizio antincendio della città in un comunicato. Firemen stand next to a partially collapsed residential building following a fire and an explosion in The Hague on December 7, 2024. A three-storey apartment block in the Hague partially collapsed December 7, 2024 after a fire and explosion, firefighters said, with first responders searching for people under the rubble.