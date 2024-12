Dilei.it - Testo e significato di Migliore dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano per Giulia Tramontano e Thiago

Leggi su Dilei.it

Sette mesi trascorsi insieme, l’uno dentro l’altra, poi il buio. 37 coltellate, inferte dall’uomo che avrebbe dovuto proteggerli, hanno deciso per il loro destino e hanno interrotto il loro cammino sulla terra.sono morti così, colpiti alle spalle da Alessandro Impagnatiello, ma il ricordo di quello che hanno lasciato sulla terra vive dentro chi ha sofferto per la loro perdita – in Chiara e in tutta la sua famiglia – ma anche in tutti coloro che si sono immedesimati nel dolore che ha provato ben prima di essere vigliaccamente uccisa, pensando a un futuroper il bambino che aveva tenuto nonostante le troppe incertezze che la stavano travolgendo. E così che nasce, ilche ihanno scritto facendo proprie le speranze che una giovane mamma nutriva per la vita che stava per venire al mondo e che oggi è eterna.