Serie C 18esimo turno | il Cerignola non va oltre il pari il Benevento può allungare

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiuso sull’1-1 il primo anticipo del girone C diC relativo al. L’Audace, seconda in classifica a -4 dalla capolista, si è fatta imporre la spartizione della posta in casa (1-1) dal Team Altamura: alla rete di Capomaggio alla fine del primo tempo ha risposto Grande nella ripresa regalando, così, ai giallorossi di mister Auteri la possibilità diin vetta e laurearsi campioni d’inverno con undi anticipo. Oggi sono in programma altre due gare mentre domani fari puntati soprattutto su Trapani-, Avellino-Sorrento e Crotone-Casertana. Si chiude lunedì sera con Giugliano-Monopoli. GIRONE C – 18esima giornataVenerdì 6 dicembreAudace-Team Altamura 1-144? Capomaggio (AC), 66? Grande (TA)Sabato 7 dicembre ore 15:00Potenza-Latina, ore 15ACR Messina-Foggia, ore 17:30Domenica 8 dicembre ore 15:00Cavese-Juventus Next Gen, ore 15Crotone-Casertana, ore 15Picerno-Turris, ore 15Avellino-Sorrento, ore 17:30Taranto-Catania, ore 17:30Trapani-, ore 19:30Lunedì 9 dicembre Giugliano-Monopoli, ore 20:30Classifica:34,31*, Monopoli 29, Sorrento 27, Crotone 26, Potenza 26, Avellino 26, Catania 25 (-1), Picerno 25, Trapani 24, Giugliano 24, Team Altamura 23*, Cavese 21, Foggia 18, Casertana 17, Latina 17, Messina 16, Turris 11 (-5), Juventus Next Gen 11, Taranto 3 (-10).