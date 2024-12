Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv: orari Sprint tl Lillehammer 2024, programma, streaming, startlist

Si gareggia in velocità aquest’: è tempo delle garea tecnica libera per la prima volta nella stagione d Coppa del Mondo di sci di-2025, e tutte le prospettive portano all’attesa di scoprire che Klaebo ci sarà nel sabato norvegese.Non se ne può far mistero: il fuoriclasse padrone di casa è il favorito naturale, ma arriva da qualche problema d’influenza che non lo ha aiutato e, anzi, lo ha portato a saltare la 10 km di ieri. Federico Pellegrino proverà a esserne avversario, ed è uno dei pochissimi a poterlo fare concretamente. Tra le donne in casa Italia ci sarà la sola Nicole Monsorno a tentare di tenere alto il tricolore, per quanto si tratti di una prospettiva complicata date le star presenti.La Coppa del Mondo di sci dicontinuerà