Ilrestodelcarlino.it - San Benedetto del Tronto si illumina: luminarie e brindisi con Consorzio Vini Piceni

Lee le installazioni si accenderanno in contemporanea oggi, all’imbrunire, alle 17, mentre alle 19 partirà ’M’illumino di bollicine’, unin piazza Matteotti e in contemporanea in dodici esercizi pubblici della città, gratuiti, con i prodotti offerti dal(per info sui locali Sbt tourism). L’Amministrazione comunale ha illustrato il panorama delle installazioni, presentato il programma di iniziative connesse e ringraziato il tessuto commerciale cittadino, che quest’anno ha risposto in modo convinto e partecipe. Le imprese partecipanti esporranno una vetrofania con lo slogan ’io illumino la mia città’. Saranno oltre trenta, le vie cittadine che saranno abbellite da, otto piazze, mentre i luoghi che accoglieranno grandi installazioni luminose saranno dodici, in centro e a Porto d’Ascoli: la rotonda Giorgini sarà abbellita da una ’tenda luminosa’ che farà da sfondo alla fontana su cui saranno proiettate immagini natalizie.