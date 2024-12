Sport.quotidiano.net - Rugby, Rovigo batte Colorno 52-24 ed è primo in classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 dicembre 2024. Una dolce vittoria per la Femi Czchendo allo stadio Mario Battaglini l’Hbse fruttando il passo falso delsconfitto dai “cugini” del Petrarca Padova, è oranel campionato di serie A Elite. Partita che inizia a favore dei bersaglieri che al 5’ aprono il gioco a Vaccari, che è bravo a sfuggire ai placcaggi del, ovale aperto a Moscardi che vola dritto in mezzo ai pali. Trasformazione facile per Thomson che converte, 7-0. Al 10’opta per una touche in prossimità dei cinque metri degli avversari, drive vincente per Ferro e compagni che porta oltre la linea Frangini. Thomson è preciso, 14-0. Nei minuti a seguire qualche errore alla mano non permette un aumento di gap ai rossoblù;al 25’ non demorde, risale il terreno di gioco e ottiene un calcio a favore.